Un boxeur cunoscut a fost depistat cu substante interzise. Acesta contesta rezultatele

Boxerul norvegian in varsta de 23 de ani, Hadi Srour, a fost depistat cu urme de eritropoietina in sange, desi acesta contesta rezultatele testelor. Srour a declarat, conform Gulf Times, ca nu are idee cum rezultatele testelor au fost pozitive, mentionand ca substanta respectiva poate fi administrata doar prin injectii. Proba de urina a fost prelevata la data de 15 iulie, dupa o scurta vacanta, in care sportivul a luat parte la un festival de muzica. "Treizeci si trei de zile mai tarziu am fost din nou testat pentru o lupta profesionala in Germania. Am dat o proba de urina si una de sange. Ambele au fost negative", a completat Hadi Srour. Federatia Norvegiana de Box a anuntat ca Srour nu va lua parte la mondialele ...