Un brancardier din Gorj se spala la lighean, dupa ce un vecin, 'deranjat de design', a taiat țevile de apa

Un brancardier din orașul Târgu-Cărbunești, județul Gorj, care locuiește la etajul 1 al unui bloc din localitate, se spală la lighean din octombrie, din cauza vecinului de la parter care, „deranjat de design”, a tăiat țevile de apă din apartamentul său, anunță MEDIAFAX.

Nicolae Sandu, un brancardier de la spitalul din orașul Târgu-Cărbunești, spune că se spală la lighean din octombrie, după ce vecinul său de la parter a tăiat țevile de apă din baia sa. Dacă s-ar spăla la duș, brancardierul l-ar inunda pe vecin.

Brancardierul a declarat, pentru MEDIAFAX, că la un moment dat s-a trezit cu vecinul de la parter peste el: „zicea că îl inund. Știindu-mă nevinovat, m-am dus să văd despre ce e vorba. A început cu injurii. Mi-a permis accesul în apartament și m-am uitat. În baie am constatat lipsa celor două țevi, pe care le știam că le avea, pentru că mai fusesem în 2015 la el. Am constatat că țevile erau retezate și i-am reproșat cum a putut să taie țevile. Zicea că nu-i trebuie așa ceva prin casă, că îl deranjează ca design și că l-am inundat tot timpul. Deși eu nu locuisem acolo, am document de la Aparegio că din aprilie 2017 până în prezent eu nu am folosit apa, deci este o minciună. Oricum, el nu avea voie să taie țevile. Ce design, domnule? Am întrebat. Ai galerie de artă? Spune că le-a tăiat că nu îi plăceau, din punct de vedere estetic. Ba că sunt degradate, nici el nu știe sigur”.

Din ziua în care vecinul i-a reproșat că l-a inundat, brancardierul s-a spălat doar la lighean.

„Trăim în secolul 19 spre 20, nu trăim în secolul 21, din păcate. Mă spăl la lighean, pentru că vreau să aplanez conflictul cu el, pentru că, dacă mă spăl în capul lui, cum au zis prieteni, colegi, să îi curgă apa în apartament, vine, mă deranjează, mă înjură, cum m-a înjurat atunci, deși eram nevinovat, nu aveam de unde să știu eu ce se întâmplă în apartamentul lui, pentru că le retezase. Ca să aplanez conflictul, să nu am balamuc, stau și rabd și aștept ca autoritățile să-și facă datoria, ceea ce nu se întâmplă, de atâta și atâta timp”, a spus Nicolae Sandu.

Acesta susține că a depus sesizări la mai multe instituții, dintre care două au fost la primărie. Pe 11 noiembrie, a primit un răspuns oficial în care se precizează că o comisie a mers la apartementul celui reclamat și a constatat că țevile de preluare a apelor uzate au fost tăiate, pe motiv că îi este inundată locuința.

Mai mult, bărbatul care a tăiat țevile a fost înștiințat să ajungă cât mai urgent la un acord pentru reparații.

Bărbatul a sesizat și Inspectoratul de Stat în Construcții. O echipă din cadrul instituției a mers, miercuri, la fața locului, însă cel reclamat a spus că nu mai este el proprietarul locuinței.

„Autoritățile nu mișcă un deget, absolut. Îmi zâmbesc în față, întorc spatele. Pe mine mă interesează să am condiții minime civilizate în casa mea, care țin de igiena personală”, a mai declarat Nicolae Sandu.

Acesta a spus că i-a propus vecinului său, pentru a rezolva problema, să aducă un instalator pe care să îl plătească el, pentru a monta din nou țevile, însă a fost refuzat, tot pentru că „l-ar încurca la design”.