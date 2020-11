Un britanic a pariat pe 1 milion de lire ca Joe Biden caștiga alegerile in SUA

Cineva a plasat un pariu de 1 milion de lire sterline sau 1,29 milioane de dolari, că Joe Biden va fi următorul președinte pe Betfair, cel mai mare bursă de pariuri online din lume, unde jucătorii găsesc alți jucători care se potrivesc pariurilor lor, relatează CNN. Jucătorii din SUA nu au voie să plaseze pariuri […] The post Un britanic a pariat pe 1 milion de lire că Joe Biden câștigă alegerile în SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.