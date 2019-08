Un camion a fost izbit violent de trenul Iasi-Dorohoi. Momentul impactului a fost filmat - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momentul impactului din accidentul feroviar produs miercuri, 21 august 2019, pe strada Colonel Vasiliu din Dorohoi, a fost surprins de o camera de supraveghere, montata pe o cladire privata. Din cate se pare, soferul autocamionului nu a avut nicio intentie de oprire la trecerea la nivel cu calea ferata, semnalizata corespunzator, cu indicatorul „STOP” si crucea Sf. Andrei. Un tren cu zeci de persoane a deraiat dupa ce a lovit un camion - FOTO Reamintim faptul ca un tren care circula pe ruta Dorohoi – Iasi a intrat in coliziune cu un autocamion plin cu cereale. In urma impactului, camionul care era incarcat cu grau s-a rasturnat, acesta fiind lovit in partea din spate, la remorca. Din fericire, soferul a scapat ...