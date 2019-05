Un candidat a plans dupa ce a aflat ca a primit doar 5 voturi, familia lui avand 9 membri - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un candidat independent din India a izbucnit in plans in timpul unui interviu dupa ce a aflat ca a primit doar 5 voturi, desi familia lui are 9 membri cu drept de vot, relateaza IndianExpress.com. Candidatul independent Neetu Shuttern Wala a contestat rezultatul alegerilor generale din Punjab, un stat aflat la granita cu Pakistanul. El a candidat pentru un loc in camera inferioara a Parlamentului din India. In timpul unui interviu in direct el s-a aratat dezamagit ca a primit doar 5 voturi, desi in familia lui aveau drept de vot 9 oameni. Totodata, el a acuzat si autoritatile de masluirea voturilor. Catalogat drept cel mai mare scrutin din lume, sa strangi atat de putine voturi cu siguranta atrage atentia presei. Intrebat de ...