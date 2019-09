Un candidat democrat, Andrew Yang, urmeaza sa finanteze zece familii cu 1.000 de dolari pe luna timp de un an din banii de campanie, pentru a-si promova ideea unui venit minim universal

Omul de afaceri american Andrew Yang, un candidat în alegerile primare democrate, a promis să doneze 1.000 de dolari pe lună, timp de un an, unui număr de zece familii alese la întâmplare, pentru a-şi promova ideea unui venit minim universal, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Atunci când dai bani unei campanii prezidenţiale, ce se întâmplă? Politica cheltuieşte banii în publicitate şi cu consultanţi, iar tu speri că va funcţiona”, a declarat acest antreprenor în vârstă de 44 de ani joi, în deschiderea unei dezbateri, la Houston, între candidaţi la învestitura democrată în alegerile prezidenţiale din 2020. Andrew Yang says his campaign will give $1,000 per month to 10 American families for an entire year #DemDebate pic.twitter.com/CZxSeqasx0 (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — NowThis (@nowthisnews) September 13, 2019 ”A venit timpul să avem încredere”, a continuat Andrew Yang, angajându-se să doneze un ”divident libertate (numele dat iniţiativei sale cu privire la un venit minim universal) de 1.000 de dolari pe lună, timp de un an, unui număr de zece familii americane”. Acest fiu de imigranţi taiwanezi a trimis la site-ul său pe Internet, pe care pagina de primire invită vizitatorii să-şi introducă coordonatele în speranţa de a beneficia de acest venit. Puţin cunoscut la începutul campaniei, el a reuşit să trezească un interes prin tonul său şi beneficiază în prezent de 3% din intenţiile de vot, potrivit unor sondaje. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord ...