Un cangur pe pista, la antrenamentele contand pentru Marele Premiu al Australiei la MotoGP - VIDEO

Un cangur a perturbat, vineri, antrenamentele libere din cadrul Marelui Premiu al Australiei la MotoGP, informează lequipe.fr. Cangurul a traversat pista tăindu-i calea pilotului italian Andrea Iannone de la Aprillia, care, din fericire, a avut timp să încetinească. Isn't the track invasion supposed to come on Sunday? Watch out @andreaiannone29! #AustralianGP pic.twitter.com/ZV8x9wNXqN — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2019 Marele Premiu al Australiei va avea loc, duminică, pe circuitul Philipp Island.