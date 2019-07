Un cantaret celebru, ramane in arest. Este acuzat de infractiuni cu caracter sexual - FOTO

arest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul R&B R. Kelly pledeaza nevinovat pentru toate cele 18 capete de acuzare si ramane in arest pana la proces, dupa ce judecatorul din Chicago nu i-a permis eliberarea pe cautiune. A ajuns in arest dupa ce a smuls un telefon din mana unei tinere R. Kelly, in varsta de 52 de ani, este acuzat in New York si Chicago de infractiuni cu caracter sexual. Procurorii au cerut marti ca el sa nu poata fi eliberat pe cautiune. „Riscul de obstructionare a justitiei este real. Acest risc este crescut de faima si puterea acuzatului. Cantaretul are abilitatea de a influenta si intimida martorii si victimele si asta a continuat pana astazi”. Daca va fi gasit vinovat, R. Kelly risca o pedeapsa de cel putin ...