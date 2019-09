castel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecand dupa cetatea sa, rockerul Adrian Sarmasan poate fi supranumit Regele cu chitara! Solistul, caz unic in lumea muzicala romaneasca, are propriul castel, unul impresionant, acasa, la Turda. In vreme ce multi din colegii sai de breasla spera sa se imbogateasca din muzica, ca apoi sa guste din luxul vietii, mai practic, la 55 de ani ai sai, veteranul solist ale carui inceputuri dateaza de pe vremea ”Cenaclului Flacara”, a rezolvat prin abilitatile sale de businessman ravnitul deziderat. Astfel incat, in prezent, Adrian face muzica si scrie de placere, fara apasarea grijilor vietii cotidiene si nu accepta nici o forma de compromis artistic. Post Malone s-a mentinut pe primul loc in Billboard 200. ...