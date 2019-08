Un cardiolog spune ca bei apa in momentul nepotrivit

cardiolog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Recent, ne-am obisnuit sa credem ca toti trebuie sa bem cat mai multa apa. De fapt, orice medic va va spune ca este suficient un maxim de 2 litri de apa pe zi. Ce este in plus creeaza doar o sarcina suplimentara asupra rinichilor. Dar cel mai important lucru nu este cata apa bei ci modul in care o bei. Iata cel mai bun moment pentru a face acest lucru, din punctul de vedere al cardiologilor: Beti primele 2 pahare de apa imediat dupa trezire – acest lucru va ajuta la “lansarea” literalmente a tuturor organelor interne. Este recomandabil sa luati intotdeauna 1 pahar de apa cu 30 de minute inainte de masa. Acest lucru va ajuta la accelerarea metabolismului si imbunatatirea activitatii organel ...