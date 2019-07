Un celebru actor a fost injunghiat pe scena - VIDEO

Simon Yam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul si producatorul de film Simon Yam, celebru pentru rolul din filmul "Lara Croft: The Cradle of Life", a fost injunghiat pe scena, sambata, in timpul unui eveniment de promovare organizat in sudul Chinei, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc in localitatea Zhongshan din provincia chineza Guangdong. O inregistrare video publicata pe reteaua de socializare online Weibo arata un barbat imbracat intr-o jacheta neagra care se napusteste pe scena si il ataca pe Yam cu un cutit. Nominalizari la Premiile Emmy 2019: Record pentru „Game of Thrones” Publicatia China Youth Daily scrie ca actorul in varsta de 64 de ani a fost transportat la spital, cu rani la maini si abdomen, dar n ...