Un celebru actor, cunoscut din serialele 'Seinfeld' și 'Star Trek', a decedat

Actorul Gene Dynarski, cunoscut din serialele „Seinfeld” şi „Star Trek”, a murit la vârsta de 86 de ani, scrie Variety, conform news.ro.

Dynarski, care a interpretat rolul Izzy Mandelbaum în două episoade din „Seinfeld”, a murit pe 27 februarie într-un centru de recuperare din Los Angeles, a anunţat dramaturgul Ernest Kearney, prieten al actorului.

Gene Dynarski a mai lucrat cu Steve Spielberg la două filme - „Duel” şi „Close Encounters of the Third Kind” -, pe lângă numeroase proiecte de televiziune, între care „Star Trek”, „Batman” şi „The X-Files”.

Născut în Brooklyn, el a inaugurat, în 1979, Gene Dynarski Theatre în apropiere de Sunset Boulevard şi Western Avenue din Los Angeles. Tom Hanks, Ed Harris şi Elisabeth Shue au jucat aici înainte ca teatrul să fie închis, la jumătatea anilor 1990.