Un celebru fotomodel a murit la doar 19 ani. Tanara a fost luata de valuri de pe plaja

Sinead Moodliar, un celebru model de 19 ani, si-a pierdut viata in orasul Umhlanga, Africa de Sud, dupa ce a fost luata de valuri, in timp ce privea rasaritul.

Daily Mail informeaza ca tanara de numai 19 ani se afla in vacanta, pe o plaja din orasul Umhlanga, in Africa de Sud si privea rasaritul, cand a fost luata, din senin, de valuri.

Moartea acesteia s-a podus anul trecut, insa de-abia acum au iesit la iveala detalii despre tragedie. Sinead Moodliar era studenta la Universitatea Anglia Ruskin si un model care avea un succes incredibil atat in pictoriale, cat si in aparitiile de pe podium si in mediul online, acolo unde era urmarita de sute de mii de oameni care nu au putut sa-si explice de ce anume aceasta a disparut brusc de pe retelele de socializare.

Presa internationala informeaza ca tatal fetei a fost ultima persoana cu care aceasta a vorbit la telefon, iar socant este faptul ca Sinead Moodliar cunostea foarte bine zona in care venise pentru a vedea rasaritul, caci mai fusese in zona respectiva, tot in vacanta.

Tatal lui Sinead Moodliar a primit un telefon si a aflat ca fiica sa suferise un accident si ca se afla in stare critica, aceasta fiind transportata la un spital local. Intr-o nota de disperare, familia tinerei de numai 19 ani a plecat de urgenta in Africa de Sud, pentru a afla ce s-a intamplat cu adevarat cu aceasta, scrie spynews.ro.

Ulterior, familia lui Sinead Moodliar a aflat ca aceasta fusese luata de valuri pe plaja si s-a inecat, fara ca macar cineva sa poata sa o salveze.

