Un cercetator roman a castigat un grant de 1,5 milioane de euro din partea UE

Alexandru Tomescu, cercetator in stiinte computationale la Universitatea din Helsinki, a primit un grant de 1,5 milioane de euro din partea Consiliului European pentru Cercetare (ERC), iar proiectul sau, "Algoritmi siguri si completi pentru bioinformatica (SAFEBIO) ", va aduce contributii semnificative in analiza datelor din secventierea ADN, o tehnologie care poate fi folosita in diagnosticul medical.