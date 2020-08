Un clujean a fost dus cu „mascații” la infecțioase, dupa ce a aflat, dupa operația pe cord, ca s-a infectat cu Sars-CoV-2

Operat pe cord, un clujean a fugit din spital după ce a aflat că este infectat cu COVID-19 și a fost luat de acasă cu mascații pentru a fi internat la spitalul de boli infecțioase. El s-a ales și cu dosar penal și va intra în protocolul de tratament al Ministerului Sănătății, refuzat de tot […] The post Un clujean a fost dus cu „mascații” la infecțioase, după ce a aflat, după operația pe cord, că s-a infectat cu Sars-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.