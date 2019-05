Un clujean cu un spirit civic deosebit ia atitudine impotriva rampelor de gunoi clandestine

„Revin cu acest caz din județul Cluj. Am scotocit prin gunoaie, am identificat pliante cu nume și adresă și am contactat proprietarul. Proprietarul a contactat firma care a făcut deversarea și, în câteva ore, locul a fost curățat. Apoi i-a dat in judecată. Vă invit să faceți și voi la fel.

Dacă îi vedeți pe ei, gunoaiele care aruncă gunoaie, nu plecați până nu le încarcă înapoi în mașină! Filmați-i, chemați poliția, sesizați organele competente!”, mărturisește Raul Ionuț.