Un clujean si-a incendiat masina in semn de protest. Motivul este uluitor - VIDEO

Un barbat din localitatea Ploscos, judetul Cluj, si-a incendiat autoturismul in semn de protest. Motivul fiind nedreptatile la care este victima in satul Crairat, in care primaria din localitate vrea sa il lase pe barbat fara pasune, sustine acesta. De asemenea, ciobanul Marcel acuza si interlopii locali, care se pare ca ar fi mana in mana cu politia. Barbatul nu a stat prea mult pe ganduri, astfel incat flacarile au cuprins rapid masina, o Dacia Solenza. In momentul in care pompierii au ajuns la fata locului autoturismul era deja cuprins de flacari. ''Focul a fost stins dupa aproximativ o ora, in jurul orei 21.30, masina a ars pe proprietatea privata a barbatului, incendiul nu s-a extins si la alt ...