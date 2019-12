Un comandant de nava susține ca a fost arestat nevinovat pentru trafic de droguri, in Italia

Un comandant de navă, de 64 de ani, din Constanța cere ajutor statului român după ce a fost închis în Italia și acuzat de trafic de droguri. Florin Adrian Tănase susține că este nevinovat, iar drogurile găsite de autorități pe nava pe care o conducea au fost încărcate de membrii echipajului, scrie Mediafax.

Florin Adrian Tănase a transmis o scrisoare deschisă președintelui și premierului României, în care susține că anul trecut a fost luat prizonier la bordul unui vas sub pavilion Kingston, iar echipajul navei a încărcat la bord droguri. Scrisoarea a fost pusă la dispoziția de către Sindicatul Liber al Navigatorilor.

Marinarul susține că după ce vaporul a fost prins de autorități, comandantul a intrat în închisoare, alături de echipaj și susține că acolo a fost maltratat de autoritățile italiene.

În scrisoarea prin care cere ajutor statului român, comandantul constănțean povestește cum a fost luat prizonier la bordul unei nave de mici dimensiuni care pleca spre Tunisia.

„Mă numesc Tănase Adrian Florin născut la data de 09 aprilie 1955 în București și domiciliat în Constanța. (...) Ajungând pe puntea de navigație am fost întâmpinat de marinarii Groeneweg This-Olanda, Mohamed Elbosati-Egipt, Ahmed Mohamed,-Egipt și secundul maltez Bonello David care pe un ton amenințător mi-a comunicat că din acel moment nu mai sunt comandantul navei și că va trebui să mă supun necondiționat ordinelor ce le voi primi de la acesta spunându-mi că jurnalul de bord nu va mai fi completat. Aparatul de comunicații prin satelit a ajuns în mâinile marinarului Groeneweg This sub a cărui control am fost tot timpul, eu fiind supravegheat în comanda de navigație pe parcursul voiajului cu concursul celorlalți plus un italian care nu a fost atunci de față pe nume Cantaro Salvatore. Mi s-a spus că dacă țin la viața mea să urmez întocmai ce mi se comunică. A început să îmi fie frică pentru viața mea, mai ales că nu aveam la îndemână niciun mijloc de comunicare. În continuare sub o supraveghere strictă a celor de mai sus am fost forțat să execut ordinele lor contrar voinței mele sub amenințări de tot felul și cuvinte înjositoare. Așa am devenit prizonierul acestui echipaj care a schimbat drumul navei dinspre Tunisia către zona de frontieră dintre Algeria și Maroc, cam în dreptul orașului Gazaouet unde ajunși pe data de 27 mai 2018 în largul mării s-au încărcat de la două bărci acostate de-a lungul navei niște pachete pe care eu le bănuiam a fi ceva ilegal. Ulterior s-a dovedit a fi 10 tone de droguri de tip hașiș”, se arată în scrisoarea trimisă de Florin Adrian Tănase.

Comandantul român povestește în continuare cum nava a fost controlată de autorități, care au găsit drogurile la bord și au dispus arestarea întregului echipaj.

De aici începe a doua parte a dramei trăite de comandantul român, care susține că, din decembrie 2018, este încarcerat și abuzat în închisorile italiene:

„Nava a fost dusă în Portul Catania și întregul echipaj arestat. De atunci și până în prezent nu am fost anchetat în mod serios cu toate că am insistat și am făcut în scris nenumărate cereri la magistratură și procuratură. Mi s-a interzis să vorbesc cu oricine altcineva, dar în penitenciar am fost agresat psihic și fizic de către gardieni în mai multe rânduri, 9 aprilie 2019, 11 iunie 2019 și 25 iunie 2019. Eu am făcut nenumărate cereri către procurorul de caz să mă investigheze să spun ceea ce știu, dar nu am fost niciodată chemat la procuratură pentru a spune și ceea ce eu am de spus. Nu s-a ținut cont de etatea mea și nici de starea mea precară de sănătate astfel că, după ieșirea din carceră datorită durerilor abdominale cauzate de tot felul de agresiuni ce mi-au fost administrate, pe data de 04 august am ajuns de urgență cu ambulanța la Spitalul Garibaldi din Catania unde s-a hotărât că este necesar să mi se facă o intervenție chirurgicală de hernie ombilicală avansată ca urmare a unei operații precedente de ulcer perforat și peritonită”, mai scrie bărbatul.

Comandantul de 64 de ani susține că este extenuat fizic și psihic și cere ajutorul statului român, susținând că este nevinovat și că, fără ajutorul autorităților din România, este o victimă sigură:

„Sunt extenuat fizic și moral. Vă rog ajutați-mă și vă rog faceți ceva în numele adevărului. Vă rog cu tot respectul să mă ajutați pentru că sunt un om disperat și nevinovat care stă fără nicio justificare în arest la domiciliul în Italia fără să se înceapă un proces în instanță (au fost numai amânări). Sunt bătrân și bolnav și fără un ajutor din partea statului român voi fi o victimă sigură“, conchide comandantul român în scrisoarea trimisă.