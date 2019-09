Un comic din distributia „Saturday Night Live”, concediat dupa ce a facut remarci rasiste

Un comic din distribuţia emisiunii „Saturday Night Live” a fost concediat după ce a apărut în înregistrări video făcând remarci defăimătoare la adresa chinezilor, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Shane Gillis, în vârstă de 31 de ani, a fost în centrul unei controverse la scurt timp după ce a fost angajat, în urmă cu o săptămână. „După ce am vorbit cu Shane Gillis, am decis că nu va mai face parte din SNL”, a spus un purtător de cuvânt al emisiunii. Gillis a scris pe Twitter că respectă decizia luată de producători. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Decizia a fost luată luni, după discuţiile cu actorul. „Ne dorim la SNL să aibă voci şi puncte de vedere diverse, şi l-am angajat pe Shane pe baza talentului lui comic. Nu cunoşteam remarcile lui anterioare care au ieşit la lumină în ultimele zile. Limbajul folosit este ofensator, dureros şi inacceptabil. Regretăm că nu am văzut aceste clipuri înainte şi că procesul nostru de validare nu s-a ridicat la standardele noastre”. Gillis urma să apară în cel de-al 45-lea sezon al show-ului de la NBC. Un podcast din septembrie 2018 a stat la baza concedierii lui. În înregistrări, Gillis batjocorea chinezii şi îşi caracteriza remarcile drept „rasism elegant”. Într-una dintre ele, el folosea cuvinte defăimătoare la adresa producătorului Judd Apatow şi comicului Chris Gethard. Gillis s-a apărat pe Twitter spunând că este un comic care „forţează limitele”. „Nu am intenţionat vreodată să jignesc pe cineva, dar încerc să fiu un comic pe cât de bun, iar uneori asta înseamnă asumarea de riscuri”. La scurt timp după ce ...