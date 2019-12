Un conoscut IT-sit PUNE TUNURILE pe Nicolae Robu: Ipocritule, asuma-ți! Luceafarul de Bocsig minte cum respira

Un reputat IT-ist din România, Ciprian Jichici, fost membru PNL Timiș, pune tunurile pe șeful PNL Timiș, Nicolae Robu. Jichici a demisionat din partid din cauza politicii de promovare din partid. Pe scurt, liberal cu ștate vechi și cu o profesie respectabilă, Jichici a fost nemulțumit că Robu promova în funcții importante doar tineri lipsiți de experiență. Citind în presă că situația continuă și după preluarea guvernării de PNL, Jichici a izbucnit. Printre motive se numără și faptul că Robu vrea să o promoveze în funcția de șef la Frontieră pe fiica unui prieten de-al său, om de afaceri cu care primarul Timișoarei își face chefurile. Este vorba de Oana Dinulescu, fiica lui Dumitru Dinulescu, vicepreședinte PNL Timiș. Merită spus că Oana Dinulescu nu este nici măcar polițist.

Citește și: PLANUL PNL, direct în Parlament: cum vrea Guvernul Orban să DECAPITEZE conducerea ASF

"Cand am plecat din PNL am spus ca luceafarul din Bocsig minte cum respira. Ma trezesc acum, la ora de prime time, cu confirmarea inregistrata. Asa, pentru posteritate.

Prietene, vrei sa schimbi pe criterii politice tot ce se poate schimba in Timis si Timisoara? Este ok. Nu esti nici primul, nu vei fi nici ultimul. Vrei sa pui toti curatatorii de scame viitoare din partid, cei mai multi fara o minima experienta in domeniile respective? Este ok. Nu esti nici primul, nu vei fi nici ultimul.

Ce ma deranjeaza, si m-a deranjat intotdeauna, este ca minti si esti ipocrit. Te crezi pe cai atat de mari ca ai ajuns sa o faci in direct, la tv. Asuma-ti, ipocritule, ceea ce vrei sa faci, cu subiect si predicat. Fii barbat. Fii invingator. Rupe tot. Nu ne lua pe toti de prosti cu minciunile tale stravezii, ca nu tine. Ce zici?

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat, vineri seara, la Digi24, pe primarul liberal al Timișoarei, Nicolae Robu, despre spune că este „un răcnete” de tipul Sorin Oprescu și se întreabă de ce au ales timișorenii să le fie edil un asemenea personaj", scrie Ciprian Jichici pe Facebook.