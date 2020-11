Un consilier liberal din Craiova tradeaza alianta PNL-USR-PLUS si trece de partea PSD. Olguta Vasilescu primeste cadou, de ziua ei, majoritatea in consiliu

Consilierul local PNL Craiova, Dan Diaconu, a trecut de partea social-democratilor si a PER in timpul sedintei de azi a CL Craiova, dupa ce supleantii au depus juramantul. Inainte de votul pentru alegerea presedintelui de sedinta, alesul local s-a ridicat de langa colegii sai din alianta si a trecut langa cei de la PSD si PER, rasturnand situatia in favoarea stangii.