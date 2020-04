Un consilier PNL explica problema cu apa calda din Bucuresti: Termoenergetica are deja datorii de peste 300 de milioane

Liderul grupului PNL din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sustine ca admnistratia Firea trebuie sa le spuna oamenilor cum va rezolva problema termoficarii din Capitala, in conditiile in care Termoenergetica, la numai cateva luni de la preluarea serviciului de distributie a energiei termice, are deja datorii uriase catre ELCEN.