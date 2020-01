Un constantean a fost pus sa caute documente in arhiva unei institutii subordonate Ministerului Muncii. Ce spune ministrul Violeta Alexandru

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale a postat, în urmă cu puțin timp, pe pagina sa de socializare Facebook un mesaj cu privire la situația unui constănțean care a fost trimis să își caute singur documente în arhiva instituției. Ministrul a nuanțat și starea deplorabilă în care se află arhivele instituțiilor subordonate. Violeta Alexandru menționează că a cerut Casei Naționale de Pensii, Inspecției Muncii și ANPIS să prezinte o situație a condițiilor de depozitare a documentelor.Iată mesajul ministrului:„Nu am greșit dedicându-mi o bună bucată din timp verificărilor pe teren.Nu avem condiții potrivite, nu avem resurse să facem investiții dar totuși nu ne putem bate joc de niște documente, pentru orice scop au fost ele depuse de către cetățeni la instituțiile publice. Există o limită, chiar și în condiții în care nu dispui de spații potrivite, sub care nu poți permite abandonarea de documente. Ești dator să cauți soluții. Un geam, o curățenie poți face indiferent de cât de limitate sunt resursele pentru instituțiile publice care lucrează cu publicul respectiv dețin arhive de documente.Am cerut Casei Naționale de Pensii Publice, Inspecției Muncii și ANPIS să îmi prezinte o situație a condițiilor de depozitare a documentelor. Rămân la părerea că, indiferent de nevoile (reale) de investiții în infrastructură, primul lucru care trebuie să se întâmple în instituțiile publice este să ne pese. Sigur că obiectivul meu, și am avut astăzi o întâlnire în acest sens, este să ajungem la o reală digitalizare a documentelor (suntem, din păcate, în urmă, foarte în urmă, cu bani irosiți pe proiecte abandonate sau făcute neserios). Dar până atunci, nu ne putem bate joc de oameni, de documentele lor, practic – de viața lor.Regret situația în care un cetățean din Constanța a fost trimis să își caute singur documente în arhiva care arăta într-o stare deplorabilă, o stare care merge dincolo de necesitățile de investiții”.Sursă foto: Facebook/Violeta Alexandru