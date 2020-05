Un convoi de 20 de camioane cu echipamente oferite Republicii Moldova va pleca spre Chisinau, in prezenta premierului Orban

Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de România Republicii Moldova pentru sprijinirea în lupta împotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineaţa din Piaţa Victoriei, în prezenţa premierului Ludovic Orban. Potrivit unei informări a Guvernului, convoiul format din 20 de camioane se va deplasa din rondul din Piaţa Victoriei în direcţia DN1, pe Bulevardul Aviatorilor. Alături de premier, la eveniment urmează să mai ia parte ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Dan-Paul Iamandi. Guvernul a aprobat în şedinţa de săptămâna trecută acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova în valoare de 16,5 milioane de lei, sub forma unor materiale sanitare necesare pentru a face faţă eforturilor de limitare a răspândirii infecţiei cu coronavirus. "În şedinţa de guvern de astăzi a fost adoptată o hotărâre de guvern, aşa cum Guvernul Orban a promis, pentru ajutor umanitar pentru Republica Moldova, pentru fraţii noştri din Basarabia, pentru a face faţă crizei răspândirii infecţiilor cu coronavirus în ţara vecină, respectiv un ajutor umanitar în valoare de 16,5 milioane de lei, sub forma unor materiale sanitare necesare pentru a face faţă eforturilor de limitare a răspândirii infecţiilor cu coronavirus", a declarat şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, joia trecută, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)