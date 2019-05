Un copil de 16 luni a murit incuiat in masina lasata 9 ore in soare, in Canada

Deces google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de 16 luni a murit dupa ce a stat 9 ore incuiat intr-o masina lasata la soare. Incidentul tragic s-a produs in orasul Burnaby, din Canada. Baietelul de 16 luni a fost gasit fara cunostinta de pompieri, pe o strada din orasul canadian. A fost transportat la un spital din apropiere, dar medicii nu l-au putut salva. Pompierii au fost sunati in jurul orei 17.20 de cineva care i-a alertat ca intr-o masina e un copil mic. Surse din ancheta au spus ca baietelul de 16 ani a fost tinut incuiat in masina timp de aproximativ 9 ore. Politistii canadieni nu au spus ce s-a intamplat si nici cine a incuiat baietelul in masina. Au transmis in schimb ca tatal copilului a venit la locul incidentului si ca parintii au ...