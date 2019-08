Un copil de 4 ani a fost lasat de autoritati sa moara pe strada: "Ghinion! Masina a plecat la alt caz"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un alt caz scoate la iveala nepasarea cu care autoritatile actioneaza atunci cand vietile oamenilor sunt in pericol, dar si indiferenta , indolenta crasa si lipsa de empatie de care dau dovada in situatii limite de viata si de moarte. Un copil sarman in varsta de patru ani, din orasul Murgeni, judetul Vaslui, a fost accidentat mortal, marti seara, el fiind lovit de o autoutilitara in timp ce incerca sa traverseze strada. Baietelul pe numele sau Florin a fost izbit cu capul de asfalt, insa nimeni nu i-a oferit ajutorul, desi spitalul se afla la cateva sute de metri distanta. Patronul Cherhanalei din 2 Mai, disparut in Marea Neagra in urma cu cinci luni, a fost gasit decedat Eduard Popica, prefectul din Vaslui, a facut ...