Un copil de 6 ani a murit dupa ce medicii au refuzat sa-l trateze pe motiv ca se preface! 

Caz socant. Un baietel in varsta de 6 ani, din Marea Britanie, a fost dus de mama sa la spital pentru ca se simtea rau, dar doi medici si doi paramedici l-au trimis acasa pe motiv ca se preface ca sa nu mearga la scoala. Medicii i-au mai transmis mamei ca Oliver are, cel mai probabil, un "virus normal la copii", dar in mai putin de 12 ore, micutul a murit de meningita, potrivit mirror.co.uk. Copilul, acuzat ca a cautat simptomele pe internet La o audiere care a avut loc marti s-a aflat ca unul dintre paramedici l-a acuzat pe Oliver ca ar fi cautat simptomele pe internet si ca a inventat tot pentru a lipsi de la ore, desi copilul avea chiar si eruptii cutanate pe corp. Vezi si: Drama acestui ta ...