Un copil de opt ani este in stare grava, dupa ce a cazut intr-o piscina

Un copil de 8 ani, din Galati, a fost salvat in ultima clipa de la moarte dupa ce s-a lovit la cap si a ramas inconstient sub apa intr-o piscina din localitatea Valea Marului. „A fost solicitata interventia elicopterului SMURD, la ora 19,13. Copilul resuscitat a fost adus la Spitalul de Pediatrie din Galati. Nu cunoastem imprejurarile in care s-a intamplat incidentul care a dus la ranirea acestuia", a declarat Eugen Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Galati. „Copilul a fost preluat in stare precomatoasa de la elicopter, agitat, cu o rana superficiala la cap. L-am tran ...