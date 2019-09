Un copil de patru ani a murit dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc

Bloc zece etaje google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de patru ani a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc din orasul Focsani. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, copilul, ramas nesupravegheat, s-ar fi urcat pe un scaun la geam si s-ar fi sprijint pe plasa montata impotriva insectelor, care s-a deschis. Incidentul s-a produs miercuri intr-un cartier de blocuri din Focsani. Copilul a cazut de la geamul locuintei situate la etajul opt si a murit in urma impactului violent cu solul. Echipajele medicale sosite la fata locului au constatat decesul copilului si i-au acordat ingrijiri mamei acestuia, care se afla in stare de soc. Momente cumplite in Tatarasi! O femeie s-a aruncat in gol de la etajul 4! Vecinii vin cu ...