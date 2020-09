Un copil de un an a murit intr-un accident rutier, in Hunedoara

Un copil de un an si trei luni si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie care a avut loc duminica in localitatea Hasdau, din judetul Hunedoara, el calatorind intr-o masina care circula regulamentar, dar care a fost lovita de un autoturism ce a intrat pe contrasens intr-o curba, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum.