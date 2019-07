Un copil in varsta de doar 12 ani, decedat intr-un accident rutier! Chiar el ar fi condus masina

accident grav la Vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform jurnalistilor din cadrul Cotidianului Buna Ziua Vaslui, in dimineata zilei de marti, 9 iulie, pe raza localitatii vasluiene Bacesti, un autoturism marca VW Golf, a acrosat un cap de pod, s-a rasturnat si s-a oprit intr-un stalp de iluminat public. A fost solicitat de urgenta Echipajul de Terapie Intensiva Mobila care a gasit minorul in stop cardio respirator. In urma eforturilor salvatorilor de a resuscita, echipajul de pe TIM (ISU Vaslui), au fost nevoiti sa declare decesul. Politistii au demarat o ancheta pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier extrem de grav. Conform primelor informatii, la volan s-ar fi aflat chiar minorul care a murit. ...