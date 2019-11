Un credit pentru o operatie estetica i-a dat de gol pe escrocii care au pacalit bancile cu 4 milioane de lei

O tanara care voia sa faca un credit pentru o interventie chirurgicala estetica in Turcia a dat de gol o retea de escroci din Capitala, specializata in obtinerea de imprumuturi bancare in baza unor acte falsificate. Prejudiciul: 3,7 milioane de lei in dauna mai multor banci si IFN-uri (institutii financiare nebancare - n.red.).