Un cunoscut actor a fost gasit mort la 41 de ani

Ben Unwin a fost gasit mort, dupa ce familia il daduse disparut. Acesta a fost gasit fara suflare, de politisti, la doar cateva zile dupa ce si-a aniversat cei 41 de ani. „A fost descoperit trupul unui barbat de 41 de ani. Moartea nu este considerata suspicioasa", potrivit unui comunicat. Ben Unwin a jucat rolul lui Jesse McGregor, in serialul „Home and Away", in perioada 1996-2005. Mai multi colegi de breasla si-au exprimat durerea fata de pierderea lui Unwin si au transmis diverse mesaje de condoleante, pe retelele de socializare.