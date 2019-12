Un cunoscut cantaret de muzica populara si-a taiat venele

Cunoscutul interpret de muzica populara Anton Achitei, care a activat si la Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, a incercat sa-si puna capat zilelor intr-un hotel din municipiul Suceava. In varsta de 73 de ani, Anton Achitei locuieste acum in Bacau si venise la Suceava pentru a inregistra, intr-un studio, mai multe piese muzicale.

In noaptea de 29 spre 30 noiembrie, imediat dupa miezul noptii, in timp ce se afla in camera de hotel, Anton Achitei s-a deplasat in baie si s-a asezat in cada, unde, cu o lama, si-a provocat leziuni la nivelul incheieturii si antebratului mainii stangi, cu intentia de a-si lua viata.

Desi a sangerat abundent nu a murit, iar dimineata, in jurul orei 7.30, a sunat la un prieten caruia i-a povestit ce a facut. Acesta a sunat la receptie, iar unul dintre angajatii hotelului a sunat la 112 si a cerut sprijinul unui echipaj medical.

La spital i s-a stabilit diagnosticul „sindrom depresiv, tentativa catalitica”. Dupa ingrijirile de specialitate, cunoscutul interpret de muzica populara urma sa fie examinat din punct de vedere psihiatric.

Anton Achitei a ramas internat in Spitalul Judetean Suceava, in Sectia Medicala, iar starea sa este stabila in acest moment.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.