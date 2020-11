Un cunoscut criminalist prevestește caderea șefului Poliției Capitalei: 'Șeful te ține in brațe cat poate, cand nu... iți da drumul'

Un fost poliţist criminalist din Poliţia Capitalei, Valentin Sitaru, cu anchete complicate la activ, crede că șeful Poliției Capitalei, comisarul-șef Bogdan Berechet, nu va mai ocupa pentru multă vreme această funcție. El sugerează că cel care îl sprijină pe Berechet în această funcție „a cam obosit”, fără a da însă detalii despre cine ar putea fi vorba.

„Berechetule,

Sa-ti spun un banc, poate te prinzi ca doar esti "dottore" - vorba unui clasic in viata!!!

Iepurasul impreuna cu leul calatoreau cu trenul. Leul avea bilet- ca deh stab mare si nu se cadea, iepurasul nu avea, dar se bizuia pe prietenia ce-l lega de leu (cam cum sunt unii pe diverse functii). Leul, cu urechea lui fina si mirosul ce adulmeca imediat pericolul, il aude pe nas venind (nas-in jargon popular controlor bilete, pentru cei ce nu calatoresc cu trenul). Il apuca pe iepuras de urechi si scoate mana pe geam cu tot cu el. Intra nasul, cere biletele, le composteaza si pleaca. Un "om de bine" - ca mai toti in ziua de azi, fuge dupa nas si-i spune ca in compartiment este un calator clandestin protejat de leu. Nasul se intoarce val vartej la compartimentul cu pricina. Leul pe faza fiind, efectueaza aceasi manevra, il ia pe iepuras de urechi si basti cu el pe geam. Intra nasul in compartiment si-i cere din nou leului biletul, Acesta il prezinta, biletul in regula, atunci nasul intreaba: dar in mana aia scoasa pe geam ce ai? Leul da drumul iepurasului, isi retrage mana si o arata nasului, raspunzandu-i ca nu are nimic in mana.

Morala: SEFUL TE TINE IN BRATE CAT POATE, CAND NU.... ITI DA DRUMUL!!! Darie, nu uita!!!

Am asa o vaga presimtire, ca mana care te tine a cam obosit si.... sa inchei cu o intrebare, cu toate ca nu ai lucrat la omoruri si nici macar la MS-uri: stii care-i diferenta dintre unul care cade de la etajul unu si unul care cade de la etajul X (zece roman pentru cei ce nu au doctoratul)?Ala ce cade de la unu:- buf, auuuuu! Ala de la zece/; aaaaauuuuu-buf, daca pricepi ce vreau sa-ti spun, dar nu ma ingrijorez ca doar esti doctor, toba de materie cenusie!!!

P.S. - sper ca nu te superi, ti-am spus-o asa preteneste, ca am prins un drag de tine ca de mere acre. Stii cum li se raspundea la noi in Giulesti alora de se suparau cand erau luati la 11m? Intreaba un giulestean!!”, a spus Valentin Sitaru pe pagina sa de Facebook.

Valentin Sitaru a fost şef al echipelor de cercetare la faţa locului în anchete precum cele de la incendiile de la Maternitate Giuleşti sau din clubul Colectiv.