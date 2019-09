Un cunoscut criminalist rupe tacerea: Dinca se JOACA cu anchetatorii

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminologul Liviu Chesnoiu atentioneaza ca anchetatorii din cazul Caracal nu procedeaza corect in ancheta. Pe scurt, Chesnoiu spune ca Gheorghe Dinca se joaca cu politia, schimbandu-si declaratiile dupa cum are chef, tocmai din cauza ca anchetatorii nu stiu cum sa il interogheze. Au fost descoperite noi fragmente osoase in curtea lui Gheorghe Dinca "El se joaca cu noi. Are tot confortul acolo. Probabil se uita la televizor si rade de noi. Nu este posibil ca el sa se razgandeasca de la o zi la alta. El are senzatia ca anchetatorii se roaga de el, pe vremea mea nu procedam asa. Atunci cand criminalul are senzatia ca anchetatorii se roaga de el, pentru el este foarte clar ca oamenii legii nu au pro ...