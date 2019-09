Un cunoscut criminolog explica starea de relaxare pe care o avrea Gheorghe Dinca

Gheorghe Dinca1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminologul Dan Antonescu a descifrat semnificatia atitudinii extrem de relaxate afisate de Gheorghe Dinca in fata anchetatorilor. Astazi, la reconstituirea crimei Alexandrei, Dinca s-a prezentat cu o frizura noua, barbierit si extrem de relaxat. Acesta s-a imbracat casual, cu un tricou Lacoste. Ce a spus avocatul lui Gheorghe Dinca despre reconstituirea crimelor de la Caracal "Aceasta atitudinea apare atunci cand un criminal in sfarsit recunoaste faptele si el devine sincer si relaxat. Acest individ are un comportament oscilant, de cand a aparut ancheta. Trebuie sa vedem daca intr-adevar e autorul pentru ca nu prea sunt probe. E doar afirmatia lui, cativa dinti si niste cenusa, de aici pana la ...