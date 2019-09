Un cunoscut monument istoric din Iasi isi va schimba proprietarul

Casa Buicliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Buicliu din Pacurari ar putea fi administrata de Ateneul National din Iasi. O decizie in acest sens va fi luata de consilierii locali in cadrul sedintei ordinare de vineri, 27 septembrie. Primarul Mihai Chirica a precizat ieri, intr-o conferinta de presa, ca perioada avuta in vedere este de 25 de ani, scopul fiind accesarea de fonduri nerambursabile necesare infiintarii unui muzeu dedicat copiilor si universului copilariei. Imobilul situat in strada Pacurari, nr. 29, are un regim de inaltime beci + D + P, dispunand de o suprafata construita de 342 de metri patrati si teren neconstruit in suprafata de 477 de metri patrati. Pana in urma cu cativa ani cladirea a adapostit una din filialele Bibliotecii ...