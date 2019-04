Un cunoscut om de afaceri, gasit SPANZURAT. Ce scria in biletul de adio

sinucidere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Omul de afaceri Radu Gheorghe, cunoscut sub numele de Marjacu, a fost gasit in aceasta dupa-amiaza spanzurat in comuna Nicolae Titulescu, de catre o ruda a acestuia. Criminalul iesean care a evadat dintr-o inchisoare, prins de oamenii legii Potrivit unor surse, barbatul ar fi avut, in ultima perioada, probleme financiare, dupa mai multe imprumuturi de la persoane diverse. Familia sa are afaceri in domeniul alimentatiei publice - magazine, restaurante, in domeniul comertului - magazin de comercializare a detergentilor si a produselor cosmetice, dar si o pensiune in statiunea Ranca. Barbatul a lasat si un bilet de adio in care isi anunta familia ca nu mai are datorii la camatari, iar pentru decizia s ...