Un cunoscut om de afaceri s-a sinucis!

Un cunoscut om de afaceri ieşean s-a sinucis marţi aruncându-se de la etaj.Unul dintre cei mai apreciati specialisti in sanatate si securitate in munca din Iaşi s-a sinucis, scrie bzi.ro . Nenorocirea s-a petrecut marti dimineata, in jurul orei 9:00. Directorul unei firme care functioneaza in cladirea Tehnoton a sunat la 112 si a cerut ajutor dupa ce un barbat a cazut de la etaj, chiar in curtea firmei pe care o administreaza.La fata locului a ajuns un echipaj medical care l-a găsit pe bărbat in stop cardio-respirator. Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa ranile pe care barbatul le-a suferit in zona capului au fost extrem de grave si au putut decat declara decesul. Politistii ieseni au deschis in acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpa."Politistii ieseni au fost sesizati prin apel la numarul unic de urgenta 112 despre faptul ca un barbat ar fi cazut de la etaj. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar cercetarile continua, pentru stabilirea intregii situatii de fapt. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului", au transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iaşi.