Un cunoscut patron a fost injunghiat pe o plaja celebra din Mamaia! Agresorul i-a infipt briceagul in fata, iar acum…

Soc si groaza intr-un local de pe o plaja celebra din Mamaia, zilele trecute! Un cunoscut afacerist, care umbla non-stop cu bodyguarzii dupa el, a fost la un pas de moarte! Scandalul a pornit brusc: un individ caruia i s-a parut ca omul de afaceri l-ar fi jignit a scos briceagul si a lovit.

Are 41 de ani si milioane de euro in cont! Afacerile ii merg struna la Constanta, de unde este de loc si unde s-a infipt bine pe piata. Are si cateva cafenele care nu stau deloc pe ”zero”. Este respectat, dar are si dusmani. De aceea, rar poate fi zarit fara bodyguarzi langa el. Doar ca, intr-o zi, oamenii platiti sa-l apere au fost neatenti. S-a intamplat in urma cu doar cateva zile, pe o cunoscuta plaja din Mamaia.

Afaceristul, un bun platitor, de altfel, a descins la barul de pe plaja, unde a comandat ca de obicei. Bodyguarzilor nici prin cap nu le-a trecut ca el va avea mari probleme. Au fost neatenti pentru o clipa, iar asta era sa-l coste viata pe cel care-i plateste. Businessmanul a intrat in discutii ceva mai aprinse cu alti clienti ai barului de pe plaja si a incercat sa se impuna.

Din nefericire pentru el, unul dintre barbatii cu care se certa a scos un briceag si l-a lovit sub barbie. La scurt timp, a ajuns Salvarea, iar afaceristul, plin de sange, fost dus la spital, unde a si fost internat. A avut noroc. Medicii i-au aplicat cateva puncte de sutura, iar a doua zi a plecat acasa.

Omul de afaceri de 41 de ani a fost implicat in dosarul mitei date judecatorului Stan Mustata. De asemenea, afaceristul are stranse legaturi cu lumea interlopa din Constanta.

Stan Mustata a murit in puscarie

Dupa doi ani in care a fost mutat de la un penitenciar la altul, in conditiile in care era grav bolnav, judecatorul Stan Mustata a murit. Un detinut celebru dezvaluia ca decesul magistratului ar fi fost ”premeditat” printr-o mare bataie de joc, care l-ar fi sleit de puteri si, intr-un final, l-ar fi ucis.

In mai 2016, Stan Mustata, fost judecator al Curtii de Apel Bucuresti, a fost condamnat la opt ani si sase luni de inchisoare, fiind acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In motivarea instantei supreme se arata ca magistratul a luat mita de la inculpati sau de la condamnati pentru a pronunta solutii favorabile. Mustata a sustinut ca dosarul sau a fost fabricat, insa ce a urmat dupa ce a ajuns dupa gratii poate deveni scenariul unui film! Un detinut cunoscut a povestit despre modul in care judecatorul ar fi fost ”ucis putin cate putin”.

“Este inuman sa interzici unui om dreptul la tratament”

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis, de altfel, un dosar de moarte suspecta in cazul fostului judecator. Demersul a venit in urma unei sesizari depuse de catre reprezentantii Spitalului „Carol Davila”.

La randul ei, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat ca a demarat o ancheta interna la nivelul Penitenciarului Jilava, in urma decesului lui Stan Mustata.

”Judecatorul Stan Mustata a fost executat! In cei doi ani cat a fost plimbat de la un penitenciar la altul, dependent de dializa si abia tinandu-si bolile pe picioare, acesta a ajuns la Penitenciarul din Giurgiu. Am fost colegi de celula pe camera 3. Este inuman sa interzici unui om dreptul la tratament, indiferent de acuzatii. La Penitenciarul din Giurgiu nu existau conditii medicale care sa-i permita sa faca dializa sau alte tratamente de care avea nevoie. Aici, dotarile sunt la nivelul unui dispensar de sat”, a marturisit sursa noastra, F. C., un detinut celebru, a carui identitate o vom proteja, din motive de siguranta.

Inchis alaturi de doi traficanti pe care ii condamnase

Indiferenta afisata fata de bolile fostului judecator ar fi constituit doar o parte din presupusele abuzuri la care a fost supus in penitenciar. Ceea ce am aflat ulterior la de la acelasi detinut celebru, fost coleg cu Stan Mustata dupa gratii, depaseste orice imaginatie.

”Judecatorul a fost mutat o perioada intr-o celula cu doi traficanti, doi indivizi pe care el ii condamnase! Va imaginati unde s-ar fi putut ajunge inca de atunci, daca eu si alt detinut de aici nu interveneam. Le-am zis sa-l lase pe om in pace, ca nu si-a facut decat datoria. Mi s-a facut mila de el pentru ca era prea batran si prea chinuit”, a continuat sursa noastra seria dezvaluirilor socante pe care detinutul si le asuma exclusiv, iar ancheta privind moartea suspecta a judecatorului ar trebui sa le ia in calcul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.