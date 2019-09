Un cuplu a incercat sa duca in Marea Britanie droguri de 2 milioane lire sterline. Cei doi ar putea fi condamnati la moarte

Mohammed Tahir Ayaz, 26 de ani, si sotia lui, Ikra Hussain, 20 de ani, din Huddersfield, West Yorkshire, au fost arestati joi, in timp au incercat sa urce la bordul unui avion Emirates Airlines, pe aeroportul Sialkot din Pakistan.

Cuplul care voia sa ajunga in Marea Britanie a fost prins cu droguri in valoare de 2 milioane de lire sterline, potrivit Daily Mail.

Politia de pe aeroport a gasit aproape 25 de kilograme de „heroina de buna calitate” ascunsa in hainele femeii. Drogurile erau impartite in mai multe pachete si bagate in diverse piese vestimentare.

Potrivit presei locale, cei doi cetateni britanici le-ar fi spus ofiterilor de securitate ca planuiau sa aduca drogurile in Marea Britanie. Politia a predat cuplul catre Anti Narcotics Force, care va conduce investigatia.

Daca vor fi gasiti vinovati, Ayaz si Ikra se confrunta cu pedeapsa capitala sau cu inchisoare pe viata pentru contrabanda.

In prezent, Biroul de Externe britanic incearca sa obtina informatii de la autoritatile pakistaneze cu privire la arestari.

