Un cuplu celebru si-a spus adio dupa 6 ani de relatie. Urma sa se casatoreasca la Paris

Katie Holmes si Jamie Foxx google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa o relatie de sase ani, Katie Holmes si Jamie Foxx au ales sa o ia pe drumuri separate. Se pare ca acest lucru s-a intamplat in urma cu cateva luni, iar apropiatii nu prea sunt deloc surprinsi de aceasta veste. Katie Holmes si Jamie Foxx s-au despartit, dupa sase ani de relatie. Aceasta separare ar fi avut loc inca din luna mai. Zvonuri despre o iubire intre cei doi exista inca din 2013, desi relatia lor, una extrem de privata, nu a fost niciodata confirmata in mod oficial. Tom Cruise a lansat primele imagini din ''Top Gun: Maverick'' - VIDEO Vestea despartirii a sosit la cateva zile dupa ce paparazzii de peste ocean l-au surprins pe Jamie Foxx in compania cantaretei Se ...