Un cuplu de proxeneți a violat și obligat o adolescenta se se prostitueze in apartamente de lux din Capitala

Un cuplu din Capitală a abuzat și exploatat sexual o adolescentă aflată într-o situație vulnerabilă. Violată și obligată să practice prostituția, fata a fost salvată de procurorii DIICOT specializați în pornografie infantilă. Ei au cerut, joi, arestarea preventivă a femeii care a obligat-o pe adolescentă să facă sex pentru bani în două apartamente închiriate în […]