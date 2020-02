Un cuplu din California si-a clonat cainele decedat prin aceeasi metoda ca in cazul faimoasei oi Dolly in 1996

Alicia şi David Tschirhart din California şi-au clonat labradorul decedat, pentru care au plătit 50.000 de dolari, un preţ pe care îl consideră "prea mic" pentru a-l avea alături din nou pe animalul lor de companie, scrie CNN. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Clonarea a fost făcută de compania ViaGen Pets, potrivit celor doi. Numele câinelui clonat este Ziggy şi seamănă cu Marley, spun stăpânii. "Are aceeaşi personalitate, se joacă la fel, preferă aceleaşi jucării", le-a declarat Alicia reporterilor de la CNN San Diego. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Femeia îşi aminteşte că atunci când era însărcinată în patru luni au mers într-o excursie, iar când a vrut să se aplece după un băţ, Marley a devenit agitat şi în acest fel a salvat-o de un şarpe veninos. Ulterior câinele a fost diagnosticat cu cancer. CNN scrie că procedura de clonare nu este de domeniul SF şi că alţii au ales să-şi readucă animalul de companie în viaţa lor. În 2018, actriţa şi cântăreaţa Barbara Streisand a mărturisit că a clonat doi câini dintr-un patruped pe care l-a avut. În Coreea de Sud, un câine de detecţie (sniffer), cunoscut pentru mirosul său dezvoltat, a fost clonat în şapte exemplare. Şi în 2009, cinci căţeluşi au moştenit talentul de la eroul Trakr, care a descoperit victime aflate sub dărămăturile Turnurilor gemene după atacurile din 11 noiembrie de la New York. ViaGen foloseşte aceeaşi metodă de clonare ca în cazul faimosei oi Dolly în 1996. În timp ce animalul este în viaţă sau la scurt timp după moarte, un medic veterinar recoltează ţesut, potrivit site-ului compani ...