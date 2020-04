Un deces cauzat de COVID-19 și șase persoane infectate, la un camin de batrani din Brașov

Trei îngrijitoare şi trei rezidenţi de la Căminul de bătrâni ”Dumbrava minunată” din Braşov sunt internaţi în spital, fiind confirmaţi cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmată pozitiv la COVID-19, decedând în urmă cu două zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) The post Un deces cauzat de COVID-19 și șase persoane infectate, la un cămin de bătrâni din Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.