Un demnitar confirma posibilitatea prelungirii starii de urgența

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, confirmă declarațiile șefului Cancelariei premierului, Ionel Dancă, referitoare la posibilitatea menținerii stării de urgență și a restricțiilor după data de 15 mai. Într-o intervenție la Antena 3, Horațiu Moldovan a spus, astăzi, că nu este exclus ca starea de urgență să fie prelungită după 15 mai, dacă […] The post Un demnitar confirmă posibilitatea prelungirii stării de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.