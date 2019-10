Un deputat ALDE a ramas fara permis, dupa ce a fost prins de doua ori in aceeasi zi circuland cu viteza excesiva

Deputatul ALDE Marian Mocanu s-a ales cu permisul suspendat dupa ce a fost prins circuland cu viteza excesiva, de doua ori in aceeasi zi. Prima data a circulat cu viteza peste limita legala intr-o localitate din Ilfov, ulterior fiind amendat in Buzau. Deputatul nu mai are dreptul sa conduca 120 de zile.