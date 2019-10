Un deputat USR acuza: Presedintele Iohannis vine in Moldova ca-n vacanta la piscina

Presedintele Iohannis vine la Iasi, sau in Moldova, ca sa danseze hore, sa inmaneze diplome si decoratii, sa-si promoveze cartile personale ori sa promita cate ceva la alegeri, nu vine ca sa vada scolile cu toaleta in curte sau satele depopulate de migratia tinerilor plecati in lume pentru o viata mai buna, comenteaza deputatul USR de Neamt Iulian Bulai.