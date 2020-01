Un deputat USR indica punctele nevralgice din Bugetul pe 2020: ' In privat daca nu-ți faci treaba bine, nu mai ești platit. La stat, ești recompensat'

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că în Bugetul pe 2020 pentru unii s-au găsit bani, cum ar fi MApN și MAI, unde fondurile acestor instituții au fost majorate cu sute de milioane pentru plata pensiilor speciale, asta în timp ce România este țara cu cele mai mari taxe pe salariul minim din toată Europa. Năsui a adăugat că deși de la an la an cheltuielile statului cresc pentru investiții, românii tot au parte de incidente grave pe masa de operații sau de ignoranța celor de la 112 atunci când sunt sechestrați de criminal.

„Pentru unii s-au găsit bani. Bugetul a fost promulgat. Să ne uităm puțin la principalele ministere și agenții ale statului român. Bugetul majorității dintre ele crește, în unele cazuri chiar semnificativ. V-ați întrebat vreodată care este ministerul care cheltuie cei mai mulți bani?

Este ministerul muncii. Întotdeauna a fost. De ce? Pentru simplu motiv că de la el se plătesc pensiile. Iar pensiile care sunt, de departe cea mai mare cheltuială a statului român. De data asta, ministerul muncii are și cea mai mare creștere a cheltuielilor: +18% față de anul trecut. Această creștere e menită să susțină explozia cu 40% a punctului de pensie pentru 4 luni ale anului”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Citește și: Klaus Iohannis a promulgat Bugetul pe 2020

Claudiu Năsui a punctat că dacă bugetele MApN și MAI au fost majorate cu sute de milioane pentru plata pensiilor speciale, PNDL, „inveție de-a lui Liviu Dragnea” se află la capitolul scăderi.

„Alte creșteri de cheltuieli importante observăm la MApN și la MAI. Bugetele lor, deja mari, cresc cu încă 16% și 13%. Oare să fie legat de faptul că aceste două ministere plătesc cea mai mare parte a pensiilor speciale? Să ne uităm să vedem. La MAI, bugetul pensiilor speciale crește cu 151 de milioane de lei. Pensiile speciale reprezintă peste 20% din bugetul întregului minister. La MApN, pensiile speciale cresc cu 289 de milioane de lei.

La capitolul scăderi, după ce PNDL a fost crescut la ultima rectificare bugetară din 2019, acum scade din nou. Practic guvernul a ales să concentreze cheltuielile în 2019. PNDL a fost o invenție de-a lui Liviu Dragnea. Prin el politicieni au întreținut mafii întregi de partid și au furat și risipit miliarde de lei. Mai grav, din cauza acestui program primarii nu au avut stimulentul să atragă fonduri europene. Principalul scop al PNDL a fost și este fidelizarea primarilor prin a le oferi bani din care să poată ciupi.”, a mai scris Năsui.

Citește și: Românii încep cu dreptul noul an: plata impozitului achitat până la 31 martie aduce reduceri de la stat

Deputatul USR a subliniat că deși bugetul unor instituții crește, cum ar fi cel al STS, există încă dubii că peformanța acestora va fi atinsă, astfel încât să nu mai existe experiențe de genul caz Caracal sau caz Tăndărei.



„În rest să ne uităm la ce alte agenții și ministere primesc bani în plus. În privat dacă nu-ți faci treaba bine, nu mai ești plătit. La stat, ești recompensat. STS va avea un buget cu 15% mai mare. Oare de data asta putem spera că nu vom mai avea experiențe de tipul celei de la Caracal? Sau Inspecția judiciară va investiga cazul Țăndărei unde procurorul a permis prescrierea faptelor din cel mai mare caz de trafic de minori din Europa? Nu de alta, dar are o creștere tot de 15% a bugetului.

Vedem cum cheltuielile statului tot cresc de la an la an și ne așteptăm la servicii mai bune. Să nu ardem pe masa de operați. Să nu ni se spună să nu ținem linia ocupată la 112 dacă suntem sechestrați de un criminal. Să nu trebuiască să facem meditații sau să dăm atenții în școlile de stat. Să nu ieșim mai bolnavi din spital decât eram când am intrat. Un minim”, a adăugat deputatul.

Claudiu Năsui a conchis că România este țara cu cele mai mari taxe pe salariul minim din toată Europa.

Nu de alta dar, banii pe care statul îi cheltuie, sunt banii luați din munca noastră. Avem cele mai mari taxe pe salariul minim din toată Europa (www.zerotaxe.ro). Acolo suntem campioni. Dar când vine vorba să mai reducem din taxe, ni se spune că nu sunt bani. Știți cu cât au crescut cheltuielile statului anul trecut? Cu 51 de miliarde de lei. Se pare că pentru creșterea cheltuielilor sunt întotdeauna bani.

#Buget2020 #OpenBudget”, a conchis Năsui.